نسبة إصابات «كورونا» لعدد العينات تتخطى 15% في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 09:45 مساء
أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال أسبوع، 3403 حالات، بينها 2413 جديدة و990 مخالطة، على ما أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وحسب تقرير أصدرته الإدارة لرصد تطور الوضع الوبائي في الفترة من 4 إلى 10 يناير الجاري، فقد بلغت نسبة الحالات الموجبة إلى عدد العينات لهذا الأسبوع 15.6%، وذلك بعد إجراء تحاليل لنحو 21 ألفًا و772 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ثبتت خلالها إيجابية 3403 عينات.

- ليبيا تسجل 1082 حالة شفاء من «كورونا» و640 إصابة

وتصدرت العاصمة طرابلس (1092 حالة جديدة) قائمة مكونة من أربع مدن هي الأكثر تسجيلًا لحالات «كورونا» الجديدة خلال الأسبوع، تلتها زليتن (114) والزهراء (93) ثم الزاوية المركز (82). وتصدرت مصراتة قائمة المدن الأكثر تسجيلاً لحالات «كورونا» المخالطة مع 338 حالة، ثم طرابس (314)، فزليتن (94) والزاوية المركز (27).

وخلال الأسبوع، تصدرت طرابلس قائمة المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات الفيروس بشكل عام مع 1406 حالات، ثم مصراتة مع 378 حالة، وزليتن مع 208 حالات، والزاوية المركز مع 109 حالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام بحق امرأة منذ عقود
دولى
«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر
ليبيا
«دفاع الوفاق»: نطالب الجهات الأمنية بالتنسيق المسبق معنا.. ولم نطلع على عملية ...
ليبيا
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك