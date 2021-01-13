نسبة إصابات «كورونا» لعدد العينات تتخطى 15% في ليبيا خلال أسبوع

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال أسبوع، 3403 حالات، بينها 2413 جديدة و990 مخالطة، على ما أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.



وحسب تقرير أصدرته الإدارة لرصد تطور الوضع الوبائي في الفترة من 4 إلى 10 يناير الجاري، فقد بلغت نسبة الحالات الموجبة إلى عدد العينات لهذا الأسبوع 15.6%، وذلك بعد إجراء تحاليل لنحو 21 ألفًا و772 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ثبتت خلالها إيجابية 3403 عينات.

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وتصدرت العاصمة طرابلس (1092 حالة جديدة) قائمة مكونة من أربع مدن هي الأكثر تسجيلًا لحالات «كورونا» الجديدة خلال الأسبوع، تلتها زليتن (114) والزهراء (93) ثم الزاوية المركز (82). وتصدرت مصراتة قائمة المدن الأكثر تسجيلاً لحالات «كورونا» المخالطة مع 338 حالة، ثم طرابس (314)، فزليتن (94) والزاوية المركز (27).



وخلال الأسبوع، تصدرت طرابلس قائمة المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات الفيروس بشكل عام مع 1406 حالات، ثم مصراتة مع 378 حالة، وزليتن مع 208 حالات، والزاوية المركز مع 109 حالات.