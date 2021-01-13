إصابتان جديدتان وخمس حالات شفاء من «كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 07:51 مساء
أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات شفاء من الوباء، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «104» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- 4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

والأحد، أحصت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا». يشار إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

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