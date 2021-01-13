عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب البلدية

عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي. (بوابة الوسط)

أكد عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمواطنين الذين تضررت منازلهم ومحالهم التجارية من أحداث العام 2011، متواجدة في حساب المجلس البلدي بمصرف التجاري فرع بني وليد.

وقال العزوزي إن المجموعة الثانية للتعويضات المالية قيمتها 14 مليونا و668 ألف دينار، والمجموعة الثالثة للتعويضات قيمتها المالية حوالي 20 مليون دينار متواجدة في نفس الحساب الخاص بالمجلس البلدي لدى المصرف التجاري فرع بني وليد.

وأضاف العزوزي أن اللجنة المشكلة بقرار من عميد البلدية باشرت عملها في الفترتين الصباحية والمسائية بداية الشهر الجاري لمراجعة المجموعات حسب القيم والأرقام الوطنية والحساب المصرفي لغاية إيداع التعويضات في حساب المواطنين كل حسب مصرفه داخل وخارج البلدية على هيئة حوافظ مصرفية.

وأشار العزوزي إلى أن البلدية طالبت اللجنة بسرعة استكمال الإجراءات وإيداع قيم التعويضات المالية في حساب المواطنين في أسرع وقت ممكن.