عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب البلدية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 13 يناير 2021, 06:08 مساء
عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي. (بوابة الوسط)

أكد عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمواطنين الذين تضررت منازلهم ومحالهم التجارية من أحداث العام 2011، متواجدة في حساب المجلس البلدي بمصرف التجاري فرع بني وليد.

وقال العزوزي إن المجموعة الثانية للتعويضات المالية قيمتها 14 مليونا و668 ألف دينار، والمجموعة الثالثة للتعويضات قيمتها المالية حوالي 20 مليون دينار متواجدة في نفس الحساب الخاص بالمجلس البلدي لدى المصرف التجاري فرع بني وليد.

وأضاف العزوزي أن اللجنة المشكلة بقرار من عميد البلدية باشرت عملها في الفترتين الصباحية والمسائية بداية الشهر الجاري لمراجعة المجموعات حسب القيم والأرقام الوطنية والحساب المصرفي لغاية إيداع التعويضات في حساب المواطنين كل حسب مصرفه داخل وخارج البلدية على هيئة حوافظ مصرفية.

وأشار العزوزي إلى أن البلدية طالبت اللجنة بسرعة استكمال الإجراءات وإيداع قيم التعويضات المالية في حساب المواطنين في أسرع وقت ممكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام بحق امرأة منذ عقود
دولى
«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر
ليبيا
«دفاع الوفاق»: نطالب الجهات الأمنية بالتنسيق المسبق معنا.. ولم نطلع على عملية ...
ليبيا
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك