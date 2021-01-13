«عيادة الأورام» تعلن بدء إعطاء جرعات كيماوية لمصابي السرطان في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 13 يناير 2021, 03:39 مساء
ممرضة في عيادة الأورام بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا, (بوابة الوسط)

أعلنت عيادة الأورام بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، بدء إعطاء عدد من الجرعات الكيميائية للمصابين بمرض السرطان في المدينة.

وقالت مديرة عيادة الأورام بالمستشفى، الدكتورة أم العز الكيلاني، إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إنه جرى إعطاء عدد من الجرعات الكيميائية للمصابين بمرض السرطان، منهم حالة مرضية لطفلة مصابة بالسرطان وحالات أخرى لكبار السن.

الجرعات جرى إعطاؤها عن طريق الممرضات «سميرة القابسي، وجميلة الغدامسي، ونورة شحات» تحت إشراف الدكتورة فريحة الشوباش والدكتورة أم العز الكيلاني.

وطالبت الدكتورة أم العز، مصابي مرض السرطان في مدينة أجدابيا وضواحيها بضرورة الحضور إلى مقر عيادة الأورام بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، لغرض فتح ملف خاص بهم حتى يتسنى لهم إعطاء الجرعات الكيميائية الخاصة بهم.

وأشارت مديرة عيادة الأورام إلى أنه جرى المرور على مرضى الأورام المتواجدين في العناية المركزة بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

مريضة في عيادة الأورام بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا, (بوابة الوسط)
عيادة الأورام بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا, (بوابة الوسط)
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