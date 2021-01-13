باشاغا يبحث مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية سبل حل مشاكل قبائل الطوارق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 02:20 مساء
باشاغا، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر, 13 يناير 2021. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، المشاكل والعراقيل التي تواجه قبائل الطوارق ووضع الحلول العاجلة لها.

اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية اليوم، وحضره رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد دكتور يوسف مراد، ومدير مكتب الوزير عميد أحمد الطويبي، بحث أيضا مراجعة أعمال اللجان المشكلة بخصوص متابعة مشاكل الطوارق، وفق بيان للوزارة اليوم.

وطالب الوزير بضرورة تقديم تقرير عن أعمال هذه اللجان بشكل دوري، وما توصلت إليه من إجراءات تخدم مصالح قبائل الطوارق.

باشاغا، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر, 13 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
باشاغا، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر, 13 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
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