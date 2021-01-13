السفير الألماني يعلق على انعقاد اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 01:34 مساء
السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا. (أرشيفية: الإنترنت)

علق السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على انعقاد اللجنة الاستشارية الخاصة بملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، في جنيف.

وقال أوفتشا إن العملية السياسية «تدخل مرحلة حاسمة»، داعيا أعضاء اللجنة وجميع الأطراف السياسية المعنية، إلى الاستفادة القصوى من التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة، حسب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وانطلقت فعاليات اجتماع اللجنة صباح اليوم بعزف النشيد الوطني، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

ومن المقرر أن تناقش «القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى».

وأمس الثلاثاء، دعا السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أعضاء اللجنة إلى «وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية»، مضيفا أن «لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية موقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام».

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