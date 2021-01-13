شركة البريقة: التنسيق مع مستودع سبها لتخصيص وقود للمستشفيات ومراكز العزل بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 12:24 مساء
شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط التنسيق مع مستودع سبها النفطي لتخصيص كميات من الوقود للمستشفيات ومراكز العزل بالجنوب.

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي الشركة مع وفد من أعيان الجنوب، حيث أكدت الشركة تقنين توزيع الوقود للجهات الخدمية والقطاعات الحكومية التي تقدم خدمة للمواطن كسيارات الإسعاف وهيئة الدفاع المدني من قبل عميد المجلس البلدي سبها، والأجهزة الأمنية والرقابية التابعة له بالمنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وعرض وفد المنطقة الجنوبية ما تعانيه بلديتا غات وأوباري من شح توافر الوقود وغاز الطهي التي فرضتها الظروف الأمنية الراهنة بسبب قفل الطرقات، ومعاناة المواطنين جراء الأمر.

ووجهت الشركة بتخصيص وحدة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي، للتغلب على صعوبات نقل الأسطوانات فيما بين مستودع سبها وتلك المناطق.

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