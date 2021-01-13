«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل.. وارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 11:39 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج سيتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاء كليا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 وأربعة أمتار.
- درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية متوسطة، تكون رديئة على الساحل من طرابلس إلى سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- فرصة سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل، قد تصحبها خلايا رعدية.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 15 و25 عقدة.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و3.25 متر.
- درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية متوسطة، تكون رديئة على الساحل من الخليج إلى شحات.

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