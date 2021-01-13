شركة الكهرباء تعلن تركيب محطة جاهزة سعة 500 ك.ف بمنطقة الرملة

تركيب محطة جاهزة سعة 500 ك.ف بمنطقة الرملة, 13 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تركيب محطة جاهزة سعة 500 ك.ف باسم جمعة دياب بمنطقة الرملة.

وقالت الشركة إن تركيب المحطة جاء بمجهودات فني ومهندسي دائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة، بحسب بيان نشرته الشركة العامة للكهرباء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

استعراض خطة إصلاح شركة الكهرباء خلال اجتماع الجمعية العمومية

والخميس الماضي، استعرض مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خطة الإصلاح، وتشمل برامج الصيانة والتطوير لوحدات الإنتاج، وتفعيل المشروعات المتعاقد على تنفيذها في السابق، وصيانة منظومات النقل والتوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية من أجل خفض ساعات الانقطاع، والتأكيد على إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه.

تركيب محطة جاهزة سعة 500 ك.ف بمنطقة الرملة, 13 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

تركيب محطة جاهزة سعة 500 ك.ف بمنطقة الرملة, 13 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)