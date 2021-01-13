ضبط كميات كبيرة من أدوية «الصرع» منتهية الصلاحية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 10:14 صباحا
أدوية مرض الصرع منتهية الصلاحية عثر عليها في درنة، 13 يناير 2021، (الرقابة على الأغذية)

ضبط جهاز الحرس البلدي فرع درنة كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية «الصرع» منتهية الصلاحية.

وعثر على تلك الكميات في مجمع للنفايات داخل المدينة، حسب بيان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وحذر البيان من التخلص من الأدوية بهذا الشكل، ما يمثل «خطورة بالغة» على حياة المواطنين، خصوصا الأطفال، الذين لا يعلمون مدى خطورة تلك الأدوية.

ولفت إلى إعداد تقارير مفصلة من قبل المفتشين بقسم الرقابة الداخلية بمكتب درنة، وإحالتها إلى جهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية ذات الاختصاص؛ من أجل فتح باب التحقيق فى هذه «المخالفة الخطيرة».

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