أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة البرد شمالا وفرصة سقوط أمطار على الساحل الشرقي

السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء الباردة والمتقلبة على غالبية مناطق الشمال، مصحوبة برياح نشطة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس غائم جزئيا إلى كليا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة من مصراتة إلى سرت، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة، خصوصا على المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية، وبين 10 و13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متفرقة على غالبية المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس غائم جزئيا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية.