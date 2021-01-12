صنع الله يناقش مع السفير الإيطالي التعاون المشترك بين مؤسسة النفط والشركات الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 08:19 مساء
لقاء صنع الله والسفير الإيطالي لدى ليبيا. الثلاثاء 12 يناير 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء ناقش «توطيد سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الإيطالية» و«مساهماتها في تنفيذ برامج الصيانة المختلفة وتنفيذ المشاريع التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذها خلال العام 2021»، و«أيضا عودة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال النفط والطاقة للعمل والاستثمار بليبيا».

وأضافت أن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي هنأ من جانبه رئيس مجلس الإدارة والعاملين بقطاع النفط «على عودة الإنتاج ووصوله إلى أرقام كبيرة رغم شح الميزانيات».

لقاء صنع الله والسفير الإيطالي لدى ليبيا. الثلاثاء 12 يناير 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو: إيران باتت مقرا جديدا لتنظيم القاعدة
دولى
واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن
دولى
نادر كارة: أتمنى تعاقد الأندية الليبية مع مدربين لا يعرفون اللغة العربية
رياضة محلية
إردوغان يرغب في «تحسين» علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي
دولى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
ضبط حاوية على متنها جهاز يستخدم في صناعة المخدرات بميناء الخمس البحري
ليبيا
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر