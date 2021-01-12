صنع الله يناقش مع السفير الإيطالي التعاون المشترك بين مؤسسة النفط والشركات الإيطالية

لقاء صنع الله والسفير الإيطالي لدى ليبيا. الثلاثاء 12 يناير 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء ناقش «توطيد سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الإيطالية» و«مساهماتها في تنفيذ برامج الصيانة المختلفة وتنفيذ المشاريع التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذها خلال العام 2021»، و«أيضا عودة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال النفط والطاقة للعمل والاستثمار بليبيا».

وأضافت أن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي هنأ من جانبه رئيس مجلس الإدارة والعاملين بقطاع النفط «على عودة الإنتاج ووصوله إلى أرقام كبيرة رغم شح الميزانيات».

لقاء صنع الله والسفير الإيطالي لدى ليبيا. الثلاثاء 12 يناير 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)