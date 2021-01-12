المشير حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 08:20 مساء
من استقبال المشير حفتر وفد مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك»، 12 يناير 2020. (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، الثلاثاء، وفدًا من مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك» في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان، إن مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك» عبروا عن «كامل امتنانهم لجهود القيادة العامة في بناء أركان القوات المسلحة المختلفة (....)»، مؤكدين «تأييدهم الكامل لجهود القيادة العامة لإحلال السلام في البلاد».

- حفتر يظهر في أحد مقاهي بنغازي

وأشار البيان إلى تأكيد المشايخ والأعيان «موقفهم الداعم للجيش الوطني في أي حرب قد يخوضها للدفاع عن الوطن»، فيما أثنى المشير حفتر على «دور قبيلة الكواديك، ودعمهم المستمر للقوات المسلحة (...) لاستعادة سيادة الوطن على كامل أراضيه».

من استقبال المشير حفتر وفد مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك»، 12 يناير 2020. (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
من استقبال المشير حفتر وفد مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك»، 12 يناير 2020. (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
من استقبال المشير حفتر وفد مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك»، 12 يناير 2020. (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
من استقبال المشير حفتر وفد مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك»، 12 يناير 2020. (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو: إيران باتت مقرا جديدا لتنظيم القاعدة
دولى
واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن
دولى
نادر كارة: أتمنى تعاقد الأندية الليبية مع مدربين لا يعرفون اللغة العربية
رياضة محلية
إردوغان يرغب في «تحسين» علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي
دولى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
ضبط حاوية على متنها جهاز يستخدم في صناعة المخدرات بميناء الخمس البحري
ليبيا
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر