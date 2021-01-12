«مكافحة السرطان» يشتكي من «نقص» الأدوية ويطالب بحصر المرضى

اشتكى مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الدكتور الحسن رمضان كاموكا، الثلاثاء، من وجود «نقص شديد» في الأدوية اللازمة لعلاج السرطان، مطالبًا بضرورة توفير هذه الأدوية بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال لقاء كاموكا مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، الذي اطلع على خطة عمل برنامج مكافحة السرطام للعام 2021، وأهم العراقيل وتذليل الصعاب التي تواجه مراكز علاج السرطان في مختلف أنحاء البلاد، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».
وطالب مدير البرنامج بإعداد منظومة بيانات لحصر مرضى الأورام بشتى أنواعها عبر إعداد استبيان لتسجيل الحالات، لافتًا إلى استهداف خطة البرنامج الكشف المبكر لمرضى الأورام، وذلك لتسهيل علاجهم بالداخل.
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بدوره، حث كاجمان على إعداد وتدريب الكوادر الفنية العاملة ببرنامج مكافحة السرطان، لإعداد خطة وطنية مع الأجهزة التابعة لوزارة الصحة لتحسين النظام الصحي والعمل على إعداد كوادر فنية لتشغيل هذه المراكز.
يشار إلى توزع مراكز الأورام في خمس مدن ليبية وهي طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها وصبراتة.