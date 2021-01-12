«مكافحة السرطان» يشتكي من «نقص» الأدوية ويطالب بحصر المرضى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 07:28 مساء
من لقاء كاجمان ومدير عام برنامج مكافحة السرطان، 12 يناير 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

اشتكى مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الدكتور الحسن رمضان كاموكا، الثلاثاء، من وجود «نقص شديد» في الأدوية اللازمة لعلاج السرطان، مطالبًا بضرورة توفير هذه الأدوية بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال لقاء كاموكا مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، الذي اطلع على خطة عمل برنامج مكافحة السرطام للعام 2021، وأهم العراقيل وتذليل الصعاب التي تواجه مراكز علاج السرطان في مختلف أنحاء البلاد، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

وطالب مدير البرنامج بإعداد منظومة بيانات لحصر مرضى الأورام بشتى أنواعها عبر إعداد استبيان لتسجيل الحالات، لافتًا إلى استهداف خطة البرنامج الكشف المبكر لمرضى الأورام، وذلك لتسهيل علاجهم بالداخل.

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بدوره، حث كاجمان على إعداد وتدريب الكوادر الفنية العاملة ببرنامج مكافحة السرطان، لإعداد خطة وطنية مع الأجهزة التابعة لوزارة الصحة لتحسين النظام الصحي والعمل على إعداد كوادر فنية لتشغيل هذه المراكز.

يشار إلى توزع مراكز الأورام في خمس مدن ليبية وهي طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها وصبراتة.

من لقاء كاجمان ومدير عام برنامج مكافحة السرطان، 12 يناير 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)
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