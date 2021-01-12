باشاغا يلتقي رئيس المجلس الأعلى للطوارق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 04:32 مساء
لقاء باشاغا مع رئيس المجلس الأعلى للطوارق والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)

التقى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للطوارق، مولاي قديدي، والوفد المرافق له وذلك بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «استعراض عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه مواطني الطوارق، ومحاولة حلحلة هذه المشاكل والعراقيل، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من مكونات الشعب الليبي».

وأضافت الوزارة أن وفد الطوارق ثمن مجهودات المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في بسط الأمن والاستقرار داخل ربوع الوطن.

باشاغا خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى للطوارق والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)
لقاء باشاغا مع رئيس المجلس الأعلى للطوارق والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)
لقاء باشاغا مع رئيس المجلس الأعلى للطوارق والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)
لقاء باشاغا مع رئيس المجلس الأعلى للطوارق والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)
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