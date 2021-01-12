صنع الله: بدء عمليات تطوير حقول النفط في غات

لقاء صنع الله مع وفد أعيان غات، 12 يناير 2021، (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة زلاف للنفط بدأت عمليات تطوير الحقول في نطاق بلدية غات؛ «بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتقديم الخدمات لصالح السكان المحليين».

جاء ذلك خلال لقاء وفد مجلس الإدارة بحكماء وأعيان غات، حيث تناول الاجتماع الأوضاع الصعبة للبلدية، والمشكلات الرئيسية التي تعاني منها المنطقة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا: صنع الله يطلع على جهود «الهروج» لإعادة الإنتاج من حقل الناقة النفطي

وأوضح صنع الله أن المؤسسة تعمل على توفير بعض الخدمات للمناطق والمدن المجاورة للحقول والموانئ النفطية، في ظل الإمكانات المحدودة، وذلك عبر برامج التنمية المستدامة مع شركائها.

ولفت إلى أن استمرار تقديم هذه الخدمات مرتبط باستقرار الأوضاع الأمنية واستدامة الإنتاج وتسييل الميزانيات اللازمة لمواصلة الاستثمار وتنفيذ خطط تطوير وزيادة الإنتاج.