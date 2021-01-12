البكوش: الوضع الوبائي مستقر ويسمح بعودة الطلاب إلى المدارس

البكوش وعدد من قيادات وزارة التعليم في حكومة الوفاق، 12 يناير 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا التابعة لحكومة الوفاق الدكتور خليفة البكوش إن الوضع الوبائي مستقر منذ أسابيع ويمكن استغلال الأمر من أجل عودة الطلاب المدارس.

جاء ذلك التصريح بعد لقائه قيادات وزارة التعليم للتباحث حول خطة العام الدراسي «2020 - 2021»، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأوضح البكوش أن الاجتماع ناقش كيفية جلع الدراسة آمنة، وتناول مجموعة من الخطط والإجراءات الاحترازية لتحقيق ذلك، مشيرا إلى تقديم اللجنة نصائح «مهمة» للوزارة في هذا السياق.

وأشار إلى أنه في حالة ارتفاع أعداد الإصابات، وحدوث تطور لافت في الوضع الوبائي، فستتخذ الوزارة قرار غلق المدارس.