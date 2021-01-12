إعلان النتائج الأولية للانتخابات البلدية في زليتن وقصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 12:40 صباحا
مواطن يدلي بصوته في انتحابات المجلس البلدي لحي الأندلس. (فيسبوك)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي لبلديتي زليتن، و قصر الاخيار. 

ففي زليتن، أظهرت النتائج الأولية تقدم قائمة البوصلة، تلتها النخلة، ثم الأصالة والقلم، والتجديد والميزان، وأخيرا الشراع. وبينت النتائج تقدم المرشح أبوبكر الصديق مفتاح والي في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، وخلود فتحي ابراهيم ابوسنينة في فئة المرأة.

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أما في قصر الأخيار، فقد أظهرت النتائج تقدم قائمة الميزان وتليها النخلة، ثم الإعمار وغصن الزيتون. وأوضحت النتائح تقدم إبراهيم ميلاد عبدالله أبوجطيلة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، وأسماء محمد علي العبدلي من فئة المرأة.

وفي 7 يناير الجاري، أدلى الناخبون بأصواتهم في مراكزالاقتراع في سواني بن آدم وحي الأندلس وقصر الأخيار وزليتن.

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