عقيلة يبحث مع رئيس «الشيوخ» الفرنسي العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 10:53 مساء
رئيس مجلس النواب خلال مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. (إدارة الإعلام بمجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين .

جاء ذلك في مستهل زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي من المقرر أن يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الفرنسيين، حسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. 

ووصل رئيس المجلس النواب إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق اليوم بدعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي، ويرافقه وفد رسمي يضم رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش، وعضو مجلس النواب سعيد امغيب.

رئيس مجلس النواب خلال مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. (إدارة الإعلام بمجلس النواب)
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