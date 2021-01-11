«أجوكو» تهدي بلدية طبرق ساعة ميدانية

الساعة الميدانية المقدمة من شركة الخليج العربي للنفط بعد تركيبها بميدان حديقة البلدية في طبرق. (الإنترنت)

أهدت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» بلدية طبرق ساعة ميدانية لتركيبها في أحد الميادين العامة كنوع من الدعم للمدينة التي تحتضن ميناء الحريقة منذ ستينيات القرن الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن الساعة الميدانية التي تبرعت بها شركة الخليج العربي للنفط جرى تركيبها بميدان حديقة البلدية، مشيرا إلى أن الشركة «وعدت بدعم البلدية في إطار التنمية المستدامة التي تقوم بها في المدن الليبية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أثنى على جهود شركة الخليج العربي للنفط ودعمها للبلدية والذي كان آخره دعم البلدية بحافلة لنقل الموظفين وإنشاء طريق مزدوج بالمدخل الشرقي المدينة.

الساعة الميدانية المقدمة من شركة الخليج العربي للنفط بعد تركيبها بميدان حديقة البلدية في طبرق. (الإنترنت)

الساعة الميدانية المقدمة من شركة الخليج العربي للنفط بعد تركيبها بميدان حديقة البلدية في طبرق. (الإنترنت)

الساعة الميدانية المقدمة من شركة الخليج العربي للنفط بعد تركيبها بميدان حديقة البلدية في طبرق. (الإنترنت)

الساعة الميدانية المقدمة من شركة الخليج العربي للنفط بعد تركيبها بميدان حديقة البلدية في طبرق. (الإنترنت)