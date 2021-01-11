وكيل «تعليم الوفاق»: الميزانية التشغيلية للمدارس ستركز على مواد التنظيف والتعقيم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 08:34 مساء
وكيل «تعليم الوفاق» عادل جمعة مصافحا أحد العاملين بمدارس تاجوراء بقبضة اليد، الاثنين، 11 يناير 2021 (تعليم الوفاق).

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الإثنين، سير الدراسة ببلدية تاجوراء.

وشملت الزيارة مدارس شهداء الانتفاضة، وعبدالكريم للتعليم الأساسي، والصابرين، ومدرسة أحفاد المختار للتعليم الأساسي، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

واطمأن الوكيل على توافر الكتاب المدرسي لتلاميذ الصف الأول، والبدء في توزيعه عليهم، وكذلك توافر الكتب المدرسية لباقي المراحل، مع وجود شكاوى من مديري المدارس من التأخر في توزيع الخطاطات، وكذلك حاجة عدد من المدارس للسبورات.

وأعطى الوكيل تعليماته للمراقب بشأن «سرعة التنسيق لاستلام احتياجاته وطمأنهم بتوفير كافة التجهيزات المطلوبة»، موضحاً للعاملين بالمراقبة أن «صكوك الميزانية التشغيلية سيتم توزيعها على المدارس التابعة لبلدية تاجوراء، مع ضرورة تقديم تقرير عن الميزانية التشغيلية عن العام السابق، وسيتم إصدار تعميم بأوجه صرفها، والذي سيركز على مواد التنظيف، ومواد التعقيم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
وصفت بالأكبر منذ عقود.. انطلاق محاكمة زعماء المافيا الإيطالية الأربعاء
منوعات
شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021
دولى
إذاعة وتلفزيون فلسطين يطلقان «اليوم الإعلامي» ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي
عربى
832 مليون دولار يتصدر بها ريال مدريد سباق الإيرادات رغم جائحة «كورونا»
رياضة عالمية
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
لندن توفر مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس «كورونا المستجد» لتوزيعها في 92 دولة ...
دولى
كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي وتشلسي يتأهلان إلى الدور الرابع
رياضة عالمية
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم