دي مايو: من الضروري لإيطاليا حماية الحوار السياسي الليبي من التدخلات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 06:55 مساء
مباحثات لوزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو بالعاصمة الأردنية عمان، 10 يناير 2021 (آكي).

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو إنه «من الضروري بالنسبة لإيطاليا حماية نتائج مفاوضات منتدى الحوار السياسي (الليبي) من التدخلات الداخلية والخارجية».

وخلال تصريحات في ختام لقاء عقده في العاصمة الأردنية عمان مع نظيره أيمن الصفدي أمس الأحد، قال الوزير دي مايو: «لقد ناقشنا الملفات الإقليمية الرئيسية وأكدت للوزير الصفدي التقارب العميق في وجهات النظر بين إيطاليا والأردن حول العديد من القضايا، بدءا من عملية السلام في الشرق الأوسط»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه «في هذا الصدد، وبهدف تثبيت أجندة إيجابية للمنطقة وتعزيزها، تؤكد إيطاليا دعمها حل الدولتين العادل، المستدام والتفاوضي المباشر بين الطرفين».

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