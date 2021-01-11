اللجنة التوعوية في سرت تستعد لزيارة المدارس لمتابعة الإجراءات الاحترازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 06:47 مساء
عدد من طلاب مدرسة «البسمة» بسرت الحاضر ورشة التوعية. (بوابة الوسط)

تستعد اللجنة التوعوية المشكلة من قبل المجلس التسييري لبلدية سرت للقيام بزيارات إلى المدارس التابعة لمراقبة التعليم في البلدية من أجل المتابعة والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بحسب ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت بلدية سرت إن اجتماعا موسعا عقد ظهر اليوم الإثنين، بمراقبة التعليم ضم رئيس وأعضاء لجنة التوعية ببلدية سرت ومراقب التعليم بالبلدية، وعددا من أعضاء اللجنة الاستشارية بمراقبة التعليم.

وأوضحت البلدية أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على شروع اللجنة في زيارة المؤسسات التعليمية ومباشرة أعمال التوعية بها وتكليف مديري المدارس بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها وتنفيذ تعليماتها التوعوية بكل دقه واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتنفيذ توصيات اللجنة الطبية الاستشارية بالخصوص».

وأضافت البلدية أن مراقبة التعليم بالبلدية ستتولى «تنويه كافة إدارات المدارس لتوخي أعلى درجات الاحتراز من الجائحة والتقيد بما يصدر من خطط وتعميمات من اللجان العلمية والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس ومراعاة التباعد الجسدى وارتداء الكمامات للطلاب».

وذكرت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي «حرصا على سلامة الطلاب الدارسين في مختلف المراحل التعليمية، التعليم (المبكر ـ الأساسي ـ الثانوي) ببلدية سرت ولضمان بيئة تعليمية آمنة من خلال التقيد بأعلى درجة للاحتراز من تفشي جائحة كورونا».

وأشارت البلدية إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تفعيل قرار رئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت رقم 48 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنه توعوية على مستوى بلدية سرت تناط لها مهمة إعداد برنامج متكامل بالمؤسسات التعليمية والخدمية بشأن الوقاية من جائحة كورونا.

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