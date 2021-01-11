إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية موضوع مناقشات بين «عدل الوفاق» والسفير الإيطالي

اجتماع وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم مع السفير الإيطالي، طرابلس، 11 يناير 2021 (فيسبوك).

ناقش وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني المستشار محمد لملوم، اليوم الإثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، موضوع الهجرة غير الشرعية، التي تعد تحديا مشتركا للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال لملوم السفير الإيطالي، بديوان الوزارة، حيث بحث الجانبان «التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القضائية والعدلية، ولا سيما مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل بالبلدين، والتي تهدف إلى تعزير التعاون القضائي بينهما»، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

الاجتماع ناقش أيضا «الوضع السياسي في البلاد، والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات تمهيدا لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية هذا العام»، وثمّن الوزير «الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في هذا السياق»، على حد قول البيان.