إصابة أربعة أشخاص في شركة مليتة للنفط والغاز بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 03:20 مساء
منصة نفطية تابعة لشركة مليتة للنفط والغاز. (الشركة)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز إصابة ثلاثة من مستخدمي الشركة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شخص تابع لمقاول خدمات التموين، وذلك بعد إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس لـ175 شخصًا بالمنصة رقم «DP4» التابعة لها.

وقالت الشركة إنه جرى عزل الحالات الأربع بالغرف المخصصة للعزل من أمس الأحد إلى اليوم الإثنين، وتمديد عملية تغيير الأطقم لأسبوع آخر، وكذلك التنسيق من أجل نقل الحالات إلى طرابلس، فضلًا عن تعقيم منصة الشركة بالكامل.

وأكدت أنه تم نقل الحالات لطرابلس باعتبار أن حجرة العزل المتوافرة بالمنصة تستعمل للحجر الموقت.

من جانبه، اطمأن رئيس لجنة إدارة المشغل محمد بن شتوان على سلامة المستخدمين، مؤكدًا حرصه على سلامتهم وضرورة اتباع كل الإجراءات اللازمة معهم.

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