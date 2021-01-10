إيقاف العمل بالمختبر الطبي في بني وليد لنفاد مشغلات تحليل «كورونا»

عاملان طبيان داخل المختبر المرجعي الجديد في بني وليد. الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن اللجنة قررت إيقاف العمل داخل المختبر الطبي لنفاد المشغلات الخاصة بتحليل فيروس «كورونا».

وأضاف صالح أن لجنة الطوارئ الصحية في البلدية قررت أيضًا مطالبة فرق التقصي والاستجابة السريعة بإيقاف سحب العينات من المواطنين بدءًا من يوم غدًا الإثنين.

وناشد صالح الجهات المسؤولة في الدولة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ضرورة توفير المشغلات الخاصة بتحليل فيروس «كورونا» لفرق الرصد بالمدينة لكي تتمكن من الاستمرار في أداء عملها.