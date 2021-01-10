إيقاف العمل بالمختبر الطبي في بني وليد لنفاد مشغلات تحليل «كورونا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 10 يناير 2021, 07:42 مساء
عاملان طبيان داخل المختبر المرجعي الجديد في بني وليد. الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن اللجنة قررت إيقاف العمل داخل المختبر الطبي لنفاد المشغلات الخاصة بتحليل فيروس «كورونا».

وأضاف صالح أن لجنة الطوارئ الصحية في البلدية قررت أيضًا مطالبة فرق التقصي والاستجابة السريعة بإيقاف سحب العينات من المواطنين بدءًا من يوم غدًا الإثنين.

وناشد صالح الجهات المسؤولة في الدولة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ضرورة توفير المشغلات الخاصة بتحليل فيروس «كورونا» لفرق الرصد بالمدينة لكي تتمكن من الاستمرار في أداء عملها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة
دولى
فضيحة تهز سمعة رئيس وزراء الجزائر الأسبق
عربى
انتقادات لـ«واتساب» بعد التعديلات الأخيرة
علوم وتكنولوجيا
ريال مدريد يرفض هدية سوء الأحوال الجوية في ليلة استفاقة ميسي
رياضة عالمية
بيرلو: كورونا؟ هناك مشاكل أخرى تواجه يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب يواجه احتمال إطلاق إجراءات عزله للمرة الثانية
دولى
وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير
رياضة محلية
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
الرياضة الليبية تودع الحارس الهداف محمد لاغا
رياضة محلية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم