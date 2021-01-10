«داخلية الموقتة» تطلع على خطة تأمين انتخابات المجالس البلدية بجالو وأوجلة وأجخرة

اجتماع المسؤولين الأمنيين للاطلاع على خطة تأمين انتخابات المجالس البلدية في جالو وأوجلة وأجخرة. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

اجتمع مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد بوعجيلة سالم بشير، اليوم الأحد، مع مديري الأمن بجالو وأوجلة وأجخرة واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الموقتة للاطلاع على خطة تأمين الانتخابات في البلديات، المقرر انطلاقها غدًا الإثنين.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع ضم إلى جانب العميد بوعجيلة سالم بشير كلًا من مدير أمن الواحات جالو المقدم خالد العبار، ومدير أمن أوجلة أجخرة العقيد محمد عبدالجواد الدينالي، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وأعضاء اللجنة المركزية وضباط الشرطة المكلفين رئاسة مراكز الاقتراع ببلديات الواحات الثلاث (جالو، أوجلة، أجخرة).

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وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع يأتي عشية انطلاق العرس الانتخابي للمجالس البلدية في جاولو وأوجلة وأجخرة، بناء على تعليمات معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف للاطلاع على الخطة الأمنية المعدة بشأن تأمين مراكز الاقتراع، والناخبين، لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذا العرس الانتخابي.