انطلاق حملة تشجير بمشروع مزرعة السويحلي في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 07:00 مساء
حملة التشجير بمشروع مزرعة السويحلي في مصراتة. (وزارة الداخلية)

أطلقت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الأحد، حملة التشجير بالغابات المتضررة بمشروع مزرعة السويحلي في مصراتة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحملة تأتي «استكمالًا لحملة التشجير التي انطلقت بمتنزه النقازة خلال الفترة الماضية تحت شعار (شاركوا) برعاية وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا».

وأوضحت أن الحملة ينظمها ويشرف عليها جهاز الشرطة الزراعية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعية الهلال الأحمر ومفوضية الكشاف.

وأكدت الوزارة أن الحملة تستهدف الحفاظ على الغطاء النباتي، والمحافظة على الغابات والمتنزهات والحدائق لإعادة إحيائها، بعدما تعرضت لإهمال خلال السنوات الماضية.

حملة التشجير بمشروع مزرعة السويحلي في مصراتة. (وزارة الداخلية)
حملة التشجير بمشروع مزرعة السويحلي في مصراتة. (وزارة الداخلية)
حملة التشجير بمشروع مزرعة السويحلي في مصراتة. (وزارة الداخلية)
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