«عدل الوفاق» وجامعة طرابلس تكرمان الفقيه القانوني الدكتور الكوني أعبودة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 05:39 مساء
حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)

كرمت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني وجامعة طرابلس، اليوم الأحد، الفقيه القانوني الكبير أستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة، بحضور مسؤولين من الحكومة والسلطة القضائية.

وجاء تكريم الفقيه القانوني الكبير خلال المؤتمر التكريمي الثالث الذي أقامته جامعة طرابلس ورعته وزارة العدل، احتفاءً بالأستاذ الدكتور الكوني أعبودة، بحسب ما نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن حفل التكريم حضره المفوض بوزارة العدل المستشار محمد عبدالواحد لملوم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمفوض بوزارة المالية ورئيس جامعة طرابلس وجمع كبير من الأساتذة وأعضاء الهيئات القضائية والمشتغلين بالقانون.

وألقى المفوض بوزارة العدل، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، كلمة في المناسبة أشاد فيها بالمسيرة العلمية الحافلة للأستاذ الدكتور الكوني أعبودة، التي بدأها بتدريس القانون في جامعة بنغازي، ثم جامعة طرابلس وما أثرى به المكتبة القانونية من كتب وشروح وتعليقات.

كما أشاد المستشار محمد عبدالواحد بجهود الدكتور الكوني أثناء رئاسته المعهد العالي للقضاء وعمله مستشارًا بوزارة العدل، التي أشرف فيها على إعداد ومراجعة عدد من التشريعات واللوائح التنفيذية.

وأضافت وزارة العدل أن المستشار محمد عبدالواحد أهدى درع الوزارة إلى الدكتور الكوني أعبودة؛ عرفانًا بجهوده وإنجازاته الكبيرة التي بذلها خدمة للعمل القانوني والقضائي في ليبيا.

كما شهد حفل التكريم إلقاء عديد الكلمات التي قدمها الحضور، وسلطوا من خلالها الضوء على إنجازات الفقيه القانوني الكبير، وأشادوا بمسيرته العلمية الكبيرة.

المستشار محمد عبدالواحد لملوم متحدثًا في حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)
حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)
حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)
حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة
دولى
فضيحة تهز سمعة رئيس وزراء الجزائر الأسبق
عربى
انتقادات لـ«واتساب» بعد التعديلات الأخيرة
علوم وتكنولوجيا
ريال مدريد يرفض هدية سوء الأحوال الجوية في ليلة استفاقة ميسي
رياضة عالمية
بيرلو: كورونا؟ هناك مشاكل أخرى تواجه يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب يواجه احتمال إطلاق إجراءات عزله للمرة الثانية
دولى
وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير
رياضة محلية
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
الرياضة الليبية تودع الحارس الهداف محمد لاغا
رياضة محلية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم