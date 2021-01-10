«عدل الوفاق» وجامعة طرابلس تكرمان الفقيه القانوني الدكتور الكوني أعبودة

حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)

كرمت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني وجامعة طرابلس، اليوم الأحد، الفقيه القانوني الكبير أستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة، بحضور مسؤولين من الحكومة والسلطة القضائية.

وجاء تكريم الفقيه القانوني الكبير خلال المؤتمر التكريمي الثالث الذي أقامته جامعة طرابلس ورعته وزارة العدل، احتفاءً بالأستاذ الدكتور الكوني أعبودة، بحسب ما نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن حفل التكريم حضره المفوض بوزارة العدل المستشار محمد عبدالواحد لملوم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمفوض بوزارة المالية ورئيس جامعة طرابلس وجمع كبير من الأساتذة وأعضاء الهيئات القضائية والمشتغلين بالقانون.

وألقى المفوض بوزارة العدل، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، كلمة في المناسبة أشاد فيها بالمسيرة العلمية الحافلة للأستاذ الدكتور الكوني أعبودة، التي بدأها بتدريس القانون في جامعة بنغازي، ثم جامعة طرابلس وما أثرى به المكتبة القانونية من كتب وشروح وتعليقات.

كما أشاد المستشار محمد عبدالواحد بجهود الدكتور الكوني أثناء رئاسته المعهد العالي للقضاء وعمله مستشارًا بوزارة العدل، التي أشرف فيها على إعداد ومراجعة عدد من التشريعات واللوائح التنفيذية.

وأضافت وزارة العدل أن المستشار محمد عبدالواحد أهدى درع الوزارة إلى الدكتور الكوني أعبودة؛ عرفانًا بجهوده وإنجازاته الكبيرة التي بذلها خدمة للعمل القانوني والقضائي في ليبيا.

كما شهد حفل التكريم إلقاء عديد الكلمات التي قدمها الحضور، وسلطوا من خلالها الضوء على إنجازات الفقيه القانوني الكبير، وأشادوا بمسيرته العلمية الكبيرة.

المستشار محمد عبدالواحد لملوم متحدثًا في حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)

حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)

حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)

حفل تكريم الفقيه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة. (وزارة العدل)