«قضايا الدولة» تجنب ليبيا خسارة 69 مليون دولار في قضية أقامها مالك شركة تركية

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية أنها تمكنت من تجنيب الخزانة العامة خسارة 69 مليون دولار قيمة التعويض المطالب به في قضية التحكيم المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من «ماتريم فاردان» بصفته مالك شركة «شكورفا» التركية.

وأوضحت الإدارة في بيان اليوم الأحد أن القضية كانت مقامة ضد الدولة الليبية «بزعم إخلالها بالتزاماتها في حماية استثمارات فاردان، وفقا للمعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات».



وقضت هيئة التحكيم بانتهاء الدعوى «لعدم جدية المدعي مع تحميله بمصاريف التحكيم وقدرها 300 ألف دولار، كما الزمته بأن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه استرليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهريا، وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة».



كما تمكنت الإدارة من توفير مبلغ 690 ألف دينار ليبي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي للخزانة العامة قيمة ما قضى به حكم محكمة استئناف أبوظبي لصالح مؤسسة «العين» للإعلان والإنتاج الفني الإماراتية عن توريدها بعض الأعمال الفنية خلال عامي 2001 و 2004 لقناة ليبيا.



وألغت محكمة النقض بأبوظبي هذا الحكم وقضت بسقوط الدعوى بالتقادم، وألزمت مؤسسة «العين» مصاريف الدعوى مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت برد كفالة الطعن للجهة الطاعنة بناء على الطعن الذي أقامته نيابة عن الدولة الليبية.