«تعليم الوفاق» تكشف عن خطوات جديدة للوقاية من فيروس «كورونا»

تلاميذ في أول أيام العام الدراسي بمدينة غريان، 2 يناير 2021 (تعليم الوفاق)

دعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، مراقبي التعليم في البلديات المختلفة إلى الالتزام بالخطوات الجديدة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع العودة «الآمنة» للدراسة، كاشفة عن هذه الخطوات.

وأوضحت أن هذه الخطوات تشمل: أولا، تفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالمراقبات والالتزام بتنفيذ الإطار الوبائي المعتمد بقرار وزير التعليم بالتعاون مع الإدارة المختصة بالوزارة.

ثانيا، التعاون التام مع اللجان العليا والعلمية لمكافحة جائحة كورونا بالبلديات التابعين لها وتقديم كافة المعلومات والالتزام بكافة التعليمات الصادرة منهم بالخصوص. وثالثا، التعاون مع مكاتب الخدمات الصحية بالبلديات من أجل المتابعة اليومية للحالة الوبائية بالمنطقة.



وأكدت أن إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية ومكتب تقييم الأداء بالوزارة سيتولى متابعة تنفيذ هذه الخطوات، مضيفة أن الحفاظ على سلامة التلاميذ والطلاب والعودة إلى مقاعدهم وفصولهم الدراسية يبقى «هدفا نسعى إليه مع توافر الشروط الأساسية بالخصوص».