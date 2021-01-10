«الأرصاد» تحذر من ريح قبلي نشط على الساحل من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 12:22 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح قبلي نشط إلى قوي على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن هذا الريح تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.

الساحل من رأس اجدير  إلى سرت
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

ريح  قبلي يتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالي غربي سرعته بين (05 - 25) عقدة، ويصل إلى 30 عقدة اليوم على ساحل الخمس.

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50 – 1.75) متر.

البحر خفيف الموج إلى  قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (18 - 19) مْ.

الرؤية متوسطة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، هذا اليوم بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الريح جنوبي شرقي، ويكون متغير الاتجاه اليوم على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، سرعته بين (05 - 20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.50) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب صباح الغد على ساحل بنغازي.

درجة حرارة سطح البحر (18 - 19) مْ.

الرؤية جيدة.

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