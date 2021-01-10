«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة في غرب ليبيا وانخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة بداية من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية اليوم الأحد على غالب مناطق ليبيا، مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ليبيا؛ فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من غد الإثنين على غالب مناطق الشمال الغربي.



رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- الطقس دافئ مع اثارة للأتربة هذا اليوم ، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة مساء الثلاثاء على بعض المناطق.

- الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى (50) كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية يوم الثلاثاء.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 - 35 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا وتدريجي بداية من غد الإثنين.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات– مرادة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الغد تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و30 درجة، وتسجل انخفاضا من مساء الثلاثاء على غالب المناطق.



الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس والحمادة، مما تسبب في إثارة للأتربة والرمال، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و33 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على غدامس ويشمل الانخفاض بقية المناطق يوم الثلاثاء.



الكفرة- السرير- تازربو:

- السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و27 درجة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم الأحد 10 يناير 2021. (المركز الوطني للأرصاد)