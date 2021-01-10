توفير خدمة الإنترنت ببلدية نسمة خلال أسبوع

عامل يقوم بتوصيل أسلاك الإنترنت. (بلدية نسمة)

أعلنت بلدية نسمة قيام شركة «أوائل الخليج» بتركيب أجهزتها ومعداتها لتوفير خدمة الإنترنت بالمنطقة؛ على أن تتوافر الخدمة خلال أسبوع.

وأوضحت أنه من المحتمل أن يتم توفير هذه الخدمة أيضا بمنطقة أبو الغرب، وأنه سيتم إطلاق الخدمة في غضون أسبوع، حسب بيان نشرته البلدية على موقع «فيسبوك»، السبت.

ويصل سعر سعة الجيجا الواحدة إلى نحو دينارين «وأحيانا أقل حسب نوع الخدمة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها وكيفية الاشتراك وطرق التواصل مع الزبائن من خلال صفحة فيسبوك ورقم هاتف محمول سيتم الإعلان عنهما قريبا»، وفق البيان.

وأكدت البلدية أن هذه الخدمة كإحدى نتائج مشروع الألياف البصرية الذي تم تنفيذه من قبل شركة «هاتف ليبيا» بالتعاون مع بلدية نسمة.