انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بمدارس «الوفاق» وسط إجراءات احترازية مشددة

طلاب التعليم الديني بالشهادة الثانوية يؤدون امتحانات الدور الأول, 8 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

انطلقت اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية بأقسامها الثلاثة الأدبي والعلمي، والتعليم الديني، في المدارس التابعة لحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية هذا العام، بلغ 39833 طالبا وطالبة، 29879 منهم في القسم العلمي، و9818 في القسم الأدبي، و136 طالبا وطالبة في التعليم الديني، بحسب بيان للوزارة اليوم.

و أكد «مسعود» أن الأسئلة الامتحانية لن تخرج من الأسئلة الاسترشادية التي وزعتها الوزارة على مراقبات التعليم، مضيفا أن الأسئلة الامتحانية للدور الثاني ستكون مطابقة حرفياً وعددياً ونصياً للأسئلة الاسترشادية، بخلاف أسئلة الدور الأول التي كانت مقالية، وكان فيها تغيير في بعض الأرقام.

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وشدد وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية، المهندس عادل جمعة، على ضرورة حماية الطلاب واللجان المشرفة على الامتحانات، من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، وذلك خلال الاجتماعات المتتالية التي عقدت بديوان الوزارة مع أعضاء اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية.

ويجري طلاب القسمين العلمي والأدبي، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني في مادتي التربية الإسلامية والتعبير، فيما يجري طلاب التعليم الديني اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني في مادتي القرآن الكريم وأحكامه، والثقافة الإسلامية.

و في السادس عشر من ديسمبر من العام الماضي، أعلنت الوزارة نتائج امتحانات التعليم الثانوي، بنسب نجاح 44.97% للقسم العلمي، و37.41% للقسم الأدبي، و45.38% للتعليم الديني.