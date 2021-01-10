142 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في درنة منذ ظهور الوباء

مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولى درنة تسجيل 142 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في المدينة شهر مارس من العام الماضي.

وقال المركز في بيان السبت، إن الفترة من 24 مارس حتى 31 ديسمبر الماضيين، شهدت الكشف على 18320 شخصا من قبل أطباء المركز، بينما وصل عدد الحالات التي تم الكشف عليها عن طريق التحليل السريع بواسطة الدم إلى 6427 شخصا.

وبحسب البيان، بلغ عدد المسحات الأنفية 531 مسحة.

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وتابع المركز أنه شارك في حملة وقاية لنشر الوعي والتثقيف الصحي وتخصيص مساحة عبر الإذاعة المسموعة، والكشف على الحالات المحجورين منزليا، وتقديم العلاج لهم ونقل الحالات إلى مركز الشفاء للعزل الصحي.