شفاء حالتين من «كورونا» في الواحات

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، السبت، خروج خروج حالتي إصابة بفيروس«كورونا المستجد» من مركز عزل الواحات بمستشفى «جالو» العام بعد التأكد من شفائهما.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن الحالتين من مدينتي جالو وأجخرة، لافتة إلى خروج ثلاث حالات من مركز عزل الواحات واحدة من ترهونة واثنتين من جالو خلال الأيام الماضية.

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وأشارت إلى أن حالات الإصابة النشطة في الواحات بلغت سبع حالات موزعين بواقع حالتين تحت أجهزة التنفس العادي، وخمس حالات في العزل المنزلي.