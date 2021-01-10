شفاء حالتين من «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 12:20 صباحا
أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، السبت، خروج خروج حالتي إصابة بفيروس«كورونا المستجد» من مركز عزل الواحات بمستشفى «جالو» العام بعد التأكد من شفائهما.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن الحالتين من مدينتي جالو وأجخرة، لافتة إلى خروج ثلاث حالات من مركز عزل الواحات واحدة من ترهونة واثنتين من جالو خلال الأيام الماضية.

- وفاة حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الواحات

وأشارت إلى أن حالات الإصابة النشطة في الواحات بلغت سبع حالات موزعين بواقع حالتين تحت أجهزة التنفس العادي، وخمس حالات في العزل المنزلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يواجه احتمال إطلاق إجراءات عزله للمرة الثانية
دولى
وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير
رياضة محلية
الرياضة الليبية تودع الحارس الهداف محمد لاغا
رياضة محلية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دور الجهاز المناعي واللقاحات في مقاومة «كورونا»