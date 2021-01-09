«قسم العزل» سرت يسجل حالة وفاة بفيروس كورونا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 09 يناير 2021, 09:59 مساء
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مصادر طبية بقسم العزل سرت، تسجيل حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم السبت، لرجل يدعى على.ال، فى الأربعينات.

وبحسب المصادر، توفى المصاب بفيروس كورونا، بعدما دخل قسم العزل مند أكثر من ثلاثة أيام، إذ كان يعاني من أمراض أخرى تتعلق بالتهابات بالرئة ومشاكل صحية، وبقى على جهاز الأوكسجين للتنفس الاصطناعى إلى أن وفاته المنية اليوم السبت.

وأوضح مشرف قسم العزل بسرت الدكتور سيف عثيق الغزالي، إلى «بوابة الوسط»، أن عدد حالات الوفاة بكورونا في البلدية، وصل إلى 35 حالة، بينما عدد حالات الإصابة المؤكدة وصل إلى قرابة 500 حالة حاليا.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت إلى «بوابة الوسط»، إن الإمكانيات ضعيفة فى بعض الأقسام، خاصة قسم العزل ومعمل بى سي آر سرت، مضيفا أن قسم العزل بسرت يعانى نقصا كبيرا فى أجهزة رؤوس الأوكسجين، رغم أهميتها الطبية والصحية للتنفس الاصطناعي، إضافة إلى بعض الأدوية واللباس الواقي.

كما يعانى معمل بى سي آر بسرت نقص المشغلات، نهايك عن المستلزمات الطبية، إضافة إلى قلة الامكانيات لكافة اللجان الفرعية المكلفة من اللجنة الرئيسية سرت.

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