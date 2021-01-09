4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 09:13 مساء
أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، السبت، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «101» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في طبرق

والأربعاء، أحصت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق حالتي إصابة جديدتين بالفيروس. يشار إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير
رياضة محلية
15 يناير.. اختبار جديد لظهور الدوري الليبي للنور
رياضة محلية
«كورونا» يساعد ليفربول على استعادة عافيته والثأر من أستون فيلا
رياضة عالمية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
سريلانكا تصر على إحراق جثامين المتوفين بـ«كوفيد-19» ولا سيما المسلمين
دولى
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ