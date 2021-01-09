بالصور.. عقوب يفتتح مركزين صحيين في بنغازي

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، السبت، افتتاح المركزين الصحيين «سيدي يونس» و«شبنة»، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز، بحضور وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، والممثل الخاص لمكتب «يونسيف» في ليبيا عبدالقادر موسى، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي.
وتتضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالمركزين برامج التثقيف الصحي، والأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، والتطعيمات، كما يشتملان عيادات للباطنة، وأمراض النساء، و الأطفال، والجلدية والأسنان، والتغذية، ومعملًا للتحاليل الطبية، وغرف ملاحظة و إسعاف وغيار، و صيدلية، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بنغازي بموقع «فيسبوك».
- استعدادات لإعادة افتتاح مركزين صحيين في بنغازي
وصاحب حفل الافتتاح، الذي حضره كذلك رئيس المجلس المحلي السلاوي، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام والعاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي وأعيان المنطقة، تقديم بعض الدروع وشهادات الشكر والتقدير.