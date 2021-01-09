السفير الهولندي يدعو إلى «الاتحاد» في دعم ملتقى الحوار السياسي

السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز. (الإنترنت).

دعا السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس، السبت، إلى «الوقوف متحدين لدعم» ملتقى الحوار السياسي، مؤكدًا أن هولندا «ستظل شريك ليبيا من أجل السلام والاستقرار».



جاء ذلك في تغريدة على حساب السفير الهولندي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، تعليقًا على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي.



وقال السفير الهولندي: «دعونا نجعل العام 2021 عامًا أكثرًا سلامًا في ليبيا... وقف لإطلاق النار، تقدم للإصلاحات الاقتصادية، واحترام لحقوق الإنسان وتقديم المسائلة القانونية».

- وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من «الانسداد الحالي»



وخلال انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة مقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية، الأربعاء، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، «الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية».



وأعربت وليامز عن تقديرها «للجو الإيجابي جدًّا والتشاركي الذي ساد المناقشات»، فيما اتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع الجاري.