بالصور.. وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد بداية العام الدراسي ببلدية ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 07:58 مساء
وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، يتفقد سير الدراسة ببلدية ترهونة، 9 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفا، لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة، صباح اليوم السبت، سير الدراسة ببلدية ترهونة، رفقة مراقب التعليم المكلف، ومدير مكتب التعليم الأساسي بالمراقبة.

وشملت الزيارة مدرسة المجاهد عبدالصمد النعاس ومدرسة شهداء ترهونة ومدرسة الساقية والوادي للتعليم الأساسي، بحسب بيان للوزارة اليوم.

واطمأن الوكيل على توافر الكتب المدرسية، لتلاميذ الصف الأول، والبدء في توزيعها عليهم، وكذلك توافر الكتب المدرسية لباقي المراحل وتوزيع الخطاطات والمقاعد وفق الاحتياج الفعلي للمدارس.

وأوضح للعاملين بالمراقبة أن صكوك الميزانية التشغيلية سيتم توزيعها على المدارس التابعة لبلدية ترهونة؛ لتتمكن المدارس من توفير احتياجاتها بشكل سريع ومباشر، وأهمها معدات الوقاية ومواد التنظيف.

وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، يتفقد سير الدراسة ببلدية ترهونة، 9 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، يتفقد سير الدراسة ببلدية ترهونة، 9 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، يتفقد سير الدراسة ببلدية ترهونة، 9 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، يتفقد سير الدراسة ببلدية ترهونة، 9 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، يتفقد سير الدراسة ببلدية ترهونة، 9 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، يتفقد سير الدراسة ببلدية ترهونة، 9 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
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