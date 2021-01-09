تسجيل حالتي شفاء من «كورونا» في الكفرة

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، السبت، تحديثًا جديدًا بشأن الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.



وحسب التحديث المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، فقد تم إحصاء حالتي شفاء جديدتين من فيروس «كورونا»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء في المدينة إلى 280 حالة.

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واستقر عدد الحالات المؤكدة بفيروس «كورونا» في الكفرة عند 330 حالة، بينها سبع حالات نشطة، فيما توفي 43 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.