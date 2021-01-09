بالصور.. حفتر يزور معرض بنغازي للكتب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 04:15 مساء
المشير خليفة حفتر، في معرض بنغازي للكتب , 9 يناير 2021, (صفحة القيادة العامة)

زار قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، معرض بنغازي للكتب الذي أُقيم بمشاركة غالبية دور النشر والمكاتب في المدينة.

وقالت صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان اليوم، إن الزيارة تأتي «دعمًا من المشير حفتر للحركة الثقافية في البلاد».

وبحسب البيان، اطلع حفتر خلال الزيارة على معظم الكتب بأجنحة دور النشر المختلفة، مؤكدًا أهمية هذه الأنشطة في «تنوير العقول ومحاربة الأفكار الضالة التي تستهدف شباب الوطن وتجرهم إلى مصير مجهول».

في سياق متصل شاركت جامعة بنغازي في معرض الكتاب، بجناحين أحدهما للإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر، والآخر لمركز البحوث والاستشارات.

يذكر أن معرض الكتاب كان تحت إشراف هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني، وبدعم من إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، واستمر لأكثر من عشرة أيام. وعرضت فيه الكثير من الكتب في شتى العلوم والمعارف.

المشير خليفة حفتر، في معرض بنغازي للكتب , 9 يناير 2021, (صفحة القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر، في معرض بنغازي للكتب , 9 يناير 2021, (صفحة القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر، في معرض بنغازي للكتب , 9 يناير 2021, (صفحة القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر، في معرض بنغازي للكتب , 9 يناير 2021, (صفحة القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

15 يناير.. اختبار جديد لظهور الدوري الليبي للنور
رياضة محلية
«كورونا» يساعد ليفربول على استعادة عافيته والثأر من أستون فيلا
رياضة عالمية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
سريلانكا تصر على إحراق جثامين المتوفين بـ«كوفيد-19» ولا سيما المسلمين
دولى
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
قرعة وتأجيل.. تعرف على مواجهات أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
البعثة الأممية ترحب بأول 4 انتخابات للمجالس البلدية في العام 2021
ليبيا
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ