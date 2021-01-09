عقيلة صالح ينفي إرساله مبعوثا إلى أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 01:32 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

نفي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إرساله مبعوثا شخصيا إلى أنقرة، قائلا: «نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، ونعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه».

وأضاف صالح في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم السبت أن الشعب الليبي «يشارك ويتابع في خطواتنا أولا بأول، فمصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه».

وأشار البيان إلى صدور تصريحات غير صحيحة من عضو الحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا باكير اتاجان على قناة «العربية الحدث» بأن صالح «أرسل مبعوثا شخصيا إلى أنقرة للتسول وتلقي الأوامر».

وشدد صالح: «لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية».

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