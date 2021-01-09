«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحلي طرابلس والخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية غربية نشطة على ساحلي طرابلس والخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من التاسعة صباح اليوم السبت إلى الثانية عشرة ظهر غد الأحد.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح قبلي إلى جنوبية غربية، سرعتها ما بين 10 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 18 و19 درجة.

- الرؤية جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وتكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 18 و19 درجة.

- الرؤية جيدة.

جدول بحالة الطقس في عدد من الموانئ الليبية، السبت 9 يناير 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)