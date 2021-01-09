«الأرصاد»: طقس مشمس على غالب مناطق الشمال الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 11:50 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ ومشمس على غالب مناطق الشمال الليبي خصوصا الشمال الغربي اليوم السبت، مع رياح نشطة على بعض المناطق، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من مساء غد الأحد على أقصى مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس مشمس ودافئ نهارا والسماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و33 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء غد على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة يوم الإثنين على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 25 و28 درجة، وتسجل 20 درجة على الجغبوب، كما تسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- الطقس مشمس ودافئ نهارا والسماء صافية على أغلب المناطق.
- الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء غد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و33 درجة، وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الإثنين.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية.
- الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و26 درجة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم السبت 9 يناير 2021 (المركز الوطني للأرصاد)
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