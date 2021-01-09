نقابة المهن الطبية تدعو فروعها للإسراع في تقديم أسماء ضحايا «كورونا» لاعتبارهم «شهداء واجب»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 09:20 صباحا
شعار نقابة المهن الطبية. (الإنترنت)

دعت نقابة المهن الطبية رؤسات النقابات الفرعية في البلديات المختلفة إلى تقديم أسماء ضحايا فيروس «كورونا المستجد» من الأطباء ومساعديهم، من أجل إتمام إجراءات تسميتهم «شهداء واجب»، وليتمكن أهالي الضحايا من الحصول على حقوقهم.

وقالت النقابة في بيان، اليوم السبت، إن هذا النداء جاء بناء على الاجتماع الذي ضم رئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ليبيا مع مقرر اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، الذي تناول حصر «شهداء الواجب» من الأطقم الطبية الذين توفاهم الأجل أثناء تأدية عملهم في مجابهة جائحة «كورونا» واعتبارهم شهداء واجب.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة هي: شهادة وفاة من السجل المدني، وتقرير طبي صادر من قسم العزل، وتقرير الطب الشرعي، ورسالة من جهة العمل، «وذلك حتى يتسنى إتمام إجراءات تسميتهم شهداء واجب بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ليتمكنوا من استيفاء حقوقهم».

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