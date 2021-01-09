شراكة ألمانية - تركية لإنشاء محطتي طاقة في طرابلس ومصراتة

اجتماع مسئولي ديوان المحاسبة مع شركة «إنكا» التركية في 13 سبتمبر الماضي. (ديوان المحاسبة)

أعلنت شركة «إنكا» التركية عن شراكة مع شركة «سيمنز» الهندسية العملاقة ومقرها ميونيخ الألمانية في بناء محطتين للطاقة في ليبيا لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الكهرباء.

وأوضحت «إنكا» إحدى أكبر شركات البناء والطاقة في تركيا في بيان لها أنها بالاشتراك مع «سيمنز» سوف تباشر قريبا إنشاء مشاريع سريعة لمحطة كهرباء ذات قدرة 650 ميجاوات في مدينة مصراتة الساحلية الغربية وأخرى بطاقة 671 ميجاوات في طرابلس وذك وفق ما نقلت جريدة «ديلي صباح» التركية الخميس.

وقالت الشركة «حرى توقيع عقود المشاريع مع الشركة العامة للكهرباء (جيكول) لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ليبيا». وأشارت «أنكا» إلى أنه من المقرر الانتهاء من كلا المشروعين في عام 2022.

وتمتلك الشركة التركية مشاريع طاقة أخرى في ليبيا، بما في ذلك محطة طاقة جرى بناؤها سابقًا وكان من المقرر تشغيلها لتلبية احتياجات الطاقة في البلاد، التي تواجه انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.

وأسست شركة «إنكا» محطة طاقة غازية بسعة 640 ميجاوات في أوباري وجرى الانتهاء من اختبار اتصال المحطة بشبكة الكهرباء الليبية في أكتوبر 2017. وعلى الرغم من ذلك، جرى إخلاء منطقة المصنع عدة مرات بسبب مشاكل أمنية. وكان من المتوقع أن يبدأ العمل بمجرد استقرار الوضع في البلد.

كما أرسلت شركة «كارادينيز» التركية التي تدير أسطولًا من سفن الطاقة، أو مولدات الطاقة العائمة، فريقًا تقنيًا إلى ليبيا العام الماضي لتقديم عرض لتزويد الجزء الغربي من البلاد بالكهرباء.