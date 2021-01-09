باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 01:35 صباحا
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أعلن المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أنه «سيكون على استعداد لتولي دور رئيس الوزراء في حكومة وحدة وطنية لم يتم تشكيلها بعد، والتي يمكن أن تنتج عن مفاوضات السلام بين الأطراف الليبية المتحاربة» التي تجري منذ أواخر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موقتة قبل إجراء الانتخابات في نهاية 2021، وفق تصريحات أدلى الوزير المفوض بها لوكالة «أسوشيتدبرس».

وقالت الوكالة إن باشاغا الذي يُنظر إليه على أنه منافس لمنصب رئيس الوزراء عبّر عن أمله بأن يصبح تحقيق الاستقرار في بلاده، التي مزقتها الحرب، أولوية قصوى بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي القادم جو بايدن.وقال باشاغا لوكالة «أسيوشيتد برس» في وقت سابق من هذا الأسبوع: «تحسنت آمالنا بشكل كبير بفوز جو بايدن في الانتخابات. نأمل بأن يكون للإدارة الجديدة دور رئيسي في الاستقرار والمصالحة في ليبيا».

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وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بمقر الأمم المتحدة في جنيف، نص على مغادرة المقاتلين الأجانب وفتح الطرق وتبادل المحتجزين، ما رفع التوقعات بحل سلمي للأزمة.

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